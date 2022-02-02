Арахамия призвал Трухина выйти из "СН" из-за новых данных по августовскому ДТП

"Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа", — заявил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа Александра Трухина выйти из "СН" на фоне появления новых данных по августовскому ДТП с его участием, в котором пострадали шесть человек.

Об этом пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина, – говорится в заявлении Арахамии. – Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно".

В то же время, по словам политика, если нардеп не уйдет из "СН", решение по его исключению все равно примут, как только "эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование".

"А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу дать ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", — подытожил глава фракции "СН".

Заявление Арахамии появилось вскоре после публикации в Сети видеозаписи с места аварии. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его.

Нардеп также убеждает, что не находился за рулем автомобиля в момент столкновения, а затем заявляет о намерении "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы находился в состоянии опьянения, а тест на алкоголь проходить отказался. Расследование продолжается.

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