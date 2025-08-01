Арахамия просил прощения за нехватки коммуникации: нардеп рассказал, как принимали скандальный закон о НАБУ

Депутаты в Верховной Раде

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Во фракции «Слуга народа» возник «миникризис доверия» после того, как часть депутатов проголосовала за скандальный законопроект №12414, не зная, чьи они. Это повлекло за собой напряженные внутренние дискуссии и привело к тому, что глава фракции извинился за нехватку коммуникации. По словам народного депутата «Слуга народа», комитета ВР по антикоррупционной политике Алексея Жмеренецкого, часть парламентариев проголосовала за документ, не зная, кто является его автором.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Жмеренецкий рассказал, что во фракционном чате спрашивал, чьи это поправки, но не получил ответа.

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«Большинство членов фракции фантазировали на тему, что это чья-то позиция, какого-то руководства», — отметил он.

По его словам, депутаты доверились секретариату, что спровоцировало «миникриз доверия» и напряженные дискуссии после этой ситуации. Когда коллеги поняли, за что проголосовали, они начали «искренне извиняться». После этого случая во фракции была создана рабочая группа для разработки внутреннего регламента, которая должна наладить процедуры принятия решений и коммуникацию.

«Приблизительно 3-4 дня не утихали внутренние дискуссии рефлексии, на повышенных тонах. В результате сегодня глава фракции извинился перед депутами из-за таких процедур, из-за нехватки коммуникации внутри фракции. И из-за неработающих внутренних процедур принятия решений. Соответственно, у нас рабочая группа создана во фракции, которая наконец наработает внутренний регламент принятия решений, обсуждений. Эта ситуация приведет к институционному развитию фракции», — заявил Алексей Жмеренецкий.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект, который, несмотря на призывы общественности и Еврокомиссии, ликвидировал независимость НАБУ и САП. В тот же вечер документ был подписан президентом Зеленским.

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Это решение вызвало массовые протесты в Киеве, Львове, Днепре и других городах.

После этих событий президент Зеленский согласовал текст нового документа, который должен вернуть полномочия антикоррупционным органам.

30 июля этот новый законопроект (№13533) был поддержан парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.