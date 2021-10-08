Арахамия рассказал, когда будут определяться с кадровыми изменениями в правительстве

Заседание фракции традиционно будет проходить в главном офисе партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде будет определяться по кадровым изменениям в Кабинете Министров на заседании 18 октября.
Об этом в пятницу, 8 октября, председатель фракции Давид Арахамия сообщил во время брифинга в кулуарах парламента, пишет "Укринформ".
"Относительно министров, действительно, будем определяться на заседании фракции 18 октября. Возможно, будет и президент, но еще неизвестно. Будут кандидаты (на заседании фракции — ред.)", — сказал политик.
При этом он не конкретизировал, отставку каких министров будут рассматривать народные депутаты.
Напомним:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров". Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.
- Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.