Арахамия рассказал, когда Трухина и Кузьминых могут исключить из "Слуги народа"

Арахамия рассказал, когда Трухина и Кузьминых могут исключить из "Слуги народа"

Заседание фракции "Слуга народа" может пройти 21 или 28 февраля.

Народных депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых из-за скандалов могут исключить из состава фракции "Слуга народа" на следующем фракционном заседании.

Об этом в среду, 16 февраля, глава фракции Давид Арахамия сообщил во время общения с журналистами.

"На очередном заседании фракции его (Трухина – Ред.) и Кузьминых мы проголосуем. Это я думаю в понедельник, когда будет фракция", – отметил он.

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По словам Арахамии, парламентарии на следующей неделе – с 22 по 25 февраля – могут работать в режиме пленарных заседаний, если такое решение будет поддержано необходимым количеством голосов. В таком случае заседание фракции "Слуга народа" состоится в понедельник, 21 февраля. В то же время, если график пленарных заседаний не будет изменен и пленарная неделя будет продолжаться в течение 1-4 марта, заседание фракции состоится в понедельник, 28 февраля.

Напомним:

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы был пьян, но отказался проходить тест на алклоголь. В Сети опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП. Он также обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых подозревают в получении взятки в 558 тысяч гривен. По данным следствия, депутат получил эти деньги при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Появились новые подробности аварии с участием народного депутата Александра Трухина | Новости Украины

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