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Арахамия сообщил, когда депутаты могут избрать нового председателя Верховной Рады

Арахамия сообщил, когда депутаты могут избрать нового председателя Верховной Рады

УНИАН

Кто точно протендуе на кресло, политик не сообщил.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завил, что голосование за нового спикера после отставки Дмитрия Разумкова может произойти в пятницу, 8 октября.

Об этом он сказал в кулуарах парламента, пишет LB.ua.

По его словам, это произойдет после заседания политсилы. "В пятницу, наверное (будет голосование за избрание председателя Верховной Рады — ред)", — сказал Арахамия.

К слову, по прогнозам главы фракции, за отставку Разумкова должно быть 240 голосов "за".

На вопрос, являются ли кандидатами на кресло спикера нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, Арахамия сказал: "Нет ... Они в шорт-листе, но есть еще кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели". Впрочем, фамилии этих людей он не назвал.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его видсавку могут уже 7 октября.

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