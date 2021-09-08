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Арахамия заверил, что полной замены Кабмина не будет, а информация об отставке Шмыгаля — фейк

Арахамия заверил, что полной замены Кабмина не будет, а информация об отставке Шмыгаля — фейк

УНИАН

По его словам, в правительстве планируются только три-четыре кадровые замены.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахимия опроверг сообщение о якобы готовящейся отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках перестановок в Кабмине.

Об этом он заявил в среду, 8 сентября, комментируя информацию, распространенную ранее своим однопартийцем Олегом Дундой об отставке всего Кабмина с премьером Денисом Шмыгалем в октябре, пишет НВ.

"О премьере, точно — это фейк. Полной замены (Кабмина — ред.) Не будет", — заверил Арахамия.

Напомним:

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