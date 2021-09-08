Арахамия заверил, что полной замены Кабмина не будет, а информация об отставке Шмыгаля — фейк

По его словам, в правительстве планируются только три-четыре кадровые замены.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахимия опроверг сообщение о якобы готовящейся отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках перестановок в Кабмине.
Об этом он заявил в среду, 8 сентября, комментируя информацию, распространенную ранее своим однопартийцем Олегом Дундой об отставке всего Кабмина с премьером Денисом Шмыгалем в октябре, пишет НВ.
"О премьере, точно — это фейк. Полной замены (Кабмина — ред.) Не будет", — заверил Арахамия.
Напомним:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров". Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.
- Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.
- Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.