Арахамия заверил, что полной замены Кабмина не будет, а информация об отставке Шмыгаля — фейк

Арахамия заверил, что полной замены Кабмина не будет, а информация об отставке Шмыгаля — фейк

По его словам, в правительстве планируются только три-четыре кадровые замены.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахимия опроверг сообщение о якобы готовящейся отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках перестановок в Кабмине.

Об этом он заявил в среду, 8 сентября, комментируя информацию, распространенную ранее своим однопартийцем Олегом Дундой об отставке всего Кабмина с премьером Денисом Шмыгалем в октябре, пишет НВ.

"О премьере, точно — это фейк. Полной замены (Кабмина — ред.) Не будет", — заверил Арахамия.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров" . Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.

. Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался. Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.

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