Арахамия заявил о последнем шансе для некоторых "слуг народа": в чем дело

Нардеп подверг критике коллег из фракции, которые "хотят быть популярными", и заявляют, что они не будут голосовать за те или иные законы.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что те члены фракции, которые не желают голосовать за евроинтеграционные законы, должны сложить мандаты.

Об этом политик рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Арахамия пожаловался на некоторых депутатов от "Слуги народа", которые не хотят голосовать за те или иные законы, необходимые для евроинтеграции Украины.

"У нашего парламента сейчас есть историческая задача – приблизить вступление Украины в Евросоюз…. 37 евроинтеграционных законов, которые должны быть приняты. Не все из нужных законов популярны – например, законопроект о возврате налогов на прежний, довоенный уровень и возобновление проверок был непопулярным, и я тяжело собрал за него голоса", – рассказал народный избранник.

Он отметил, что среди "слуг народа" "некоторые хотят быть популярными, сказать, что они не будут за что-то голосовать, поскольку считают, что для них так политически выгоднее".

"Те, кто не хотят поддерживать – мое мнение: пусть складывают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были хорошие, когда за что-то не проголосовали", – сказал Арахамия.

Он утвердительно ответил на вопросы журналистов, есть ли "конкретные люди" в "Слуге народа".

"Да, их несколько, мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам у нас всегла свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, – тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения нужно просто выполнять, как обещали", — подчеркнул политик.

Он также утвердительно ответил, будут ли решения об исключении из фракции нардепов, которые не будут голосовать за важные законы или не придут на заседание. Также будет дальнейшее давление, чтобы такие народные избранники сдали мандаты.

Напомним, накануне журналисты-расследователи обратили внимание, что нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов еще в январе 2023 года выехал за пределы Украины и уже более полугода он не посещает заседания парламента.

Позже стало известно, что Холодов написал заявление о складывании депутатского мандата. В нем политик объяснил: "Не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

Добавим, что в конце июля Верховная Рада лишила мандата, а суд избрал меру пресечения для нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, который выехал из Украины во время войны и отдыхал на Мальдивах.

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