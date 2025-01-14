Аренда элитного авто за "копейки": сегодня суд возьмется за обнаруженное НАПК нарушение у мэра Броваров

Речь идет о протоколе, составленном на мэра Национальным агентством по предотвращению коррупции из-за использования женой Сапожка элитного авто, которое она арендует по заниженной стоимости, пишут Українські новини.

Судебное заседание назначено на 11 часов. Дело будет рассматривать судья Броварского горрайонного суда Виталий Аникушин.

Ранее журналисты агентства "Следствие. Инфо" установили, что Марина Сапожко, жена городского головы Броваров, арендует элитный автомобиль Range Rover Sport 2023 года выпуска за 10 тысяч гривен в месяц. Рыночная стоимость аренды такого автомобиля, как выяснили журналисты, должна составлять 90-130 тысяч гривен в месяц. Фирма, которая предоставляет автомобиль в аренду, регулярно выигрывает тендеры Броварского горсовета. Автомобилем также пользуется и ее муж Игорь Сапожко.

После публикации материала "Следство.Инфо" направило запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. НАПК в ответе сообщило, что Сапожко нарушил ограничение пункта 1 части 1 статьи 23 Закона о получении подарка для своего близкого лица, супруги Сапожко Марины, в связи с осуществлением им деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления.

После этого НАПК составило протокол о Сапожке за совершение им административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 172-5 Кодекса Украины (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков) об административных правонарушениях, который направили в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Кроме того, в Национальном агентстве сообщили, что во время проверки правоохранители исследовали возможный конфликт интересов в действиях Сапожка во время проведения закупок и заключения договоров с ИБП "Укргефест", которое сдает его жене — Марине Сапожко — люксовый автомобиль Range Rover Sport 2023 в аренду за 10 тысяч гривен.

Также в НАПК сообщили, что продолжается мониторинг образа жизни Игоря Сапожко. Правоохранители хотят установить, соответствует ли уровень жизни должностного лица имеющемуся у него и членам его семьи имуществу, а также полученным ими доходам.