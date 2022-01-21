Арест или 1 млрд грн залога: прокуратура обжаловала меру пресечения Порошенко

Политику инкриминируют государственную измену.

Офис генерального прокурора Украины в пятницу внес апелляционную жалобу на решение суда относительно применению меры пресечения к пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), народному депутату Петру Порошенко в виде личного обязательства.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Напомним:

В среду, 19 января, со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

После решения суда о мере пресечения, где его отпустили под личное обязательство, он вместе с соратниками отправился праздновать в ресторан.

Офис Генпрокурора и адвокаты Порошенко будут обжаловать меру пресечения 5-му президенту

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.