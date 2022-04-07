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"Арест российских активов на Западе": Шмыгаль рассказал, откуда Украина возьмет деньги на свое восстановление

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"Арест российских активов на Западе": Шмыгаль рассказал, откуда Украина возьмет деньги на свое восстановление

Правительственный портал

Он также подчеркнул, что принятые санкции против РФ сильны, но недостаточны, поэтому государство рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что создана рабочая группа, которая уже активно работает для наполнения Фонда восстановления Украины и первые средства правительство планирует получить уже в ближайшие полгода.

Об этом премьер сказал в видеообращении 7 апреля.

"Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых , это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине. Единой процедуры, как это можно сделать, в мире просто не существует, а потому с каждой страной мы работаем отдельно. Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну", – рассказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил партеров, активно продолжающих замораживать счета и активы России и приближенных к Кремлю олигархических групп.

"Так же украинский народ благодарен за новый пакет санкций, введенный США, Великобританией, Канадой и Австралией. Ожидаем, что в ближайшие дни свое слово скажет и Европейский Союз. Принятые и предложенные санкции сильны, но недостаточны. Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго", – подчеркнул глава правительства.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Напомним, Шмыгаль также рассказал, что правительство совместно с партнерами делает для украинцев, выехавших за пределы страны.

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