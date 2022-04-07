"Арест российских активов на Западе": Шмыгаль рассказал, откуда Украина возьмет деньги на свое восстановление

"Арест российских активов на Западе": Шмыгаль рассказал, откуда Украина возьмет деньги на свое восстановление

Он также подчеркнул, что принятые санкции против РФ сильны, но недостаточны, поэтому государство рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что создана рабочая группа, которая уже активно работает для наполнения Фонда восстановления Украины и первые средства правительство планирует получить уже в ближайшие полгода.

Об этом премьер сказал в видеообращении 7 апреля.

"Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых , это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине. Единой процедуры, как это можно сделать, в мире просто не существует, а потому с каждой страной мы работаем отдельно. Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну", – рассказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил партеров, активно продолжающих замораживать счета и активы России и приближенных к Кремлю олигархических групп.

"Так же украинский народ благодарен за новый пакет санкций, введенный США, Великобританией, Канадой и Австралией. Ожидаем, что в ближайшие дни свое слово скажет и Европейский Союз. Принятые и предложенные санкции сильны, но недостаточны. Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго", – подчеркнул глава правительства.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Напомним, Шмыгаль также рассказал, что правительство совместно с партнерами делает для украинцев, выехавших за пределы страны.

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