Арест во дворце президента Польши: Евродепутаты Орбана заявили о "правовых беспорядках"

Депутаты Европейского парламента от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" написали Еврокомиссии обращение с критикой из-за молчания на фоне "растаптывания верховенства права" в Польше правительством Дональда Туска.

Текст письма распространило венгерское информагентство MTI

Евродепутаты "Фидес" заявляют, что якобы отсутствие реакции Еврокомиссии на последние события в Польше свидетельствует о "вопиющих двойных стандартах".

"Мы все можем легко представить, что произошло бы и какие действия немедленно предприняла Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам ценностей и прозрачности, если бы такая ситуация произошла в Будапеште при правительстве Виктора Орбана", — говорится в обращении.

Также члены партии подчеркивают,

В "Фидесе" также считают, что Еврокомиссия в последние годы неоднократно критиковала Венгрию относительно верховенства права и свободы прессы, то она должна "одинаково оценивать" их для всех государств-членов, "независимо от их правительств и политических позиций".

Напомним, на днях около 300 человек протестовали перед президентским дворцом после задержания на его территории осужденных бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Осика. Они в декабре прошлого года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

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