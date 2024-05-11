Арестович нашел аргумент, почему Украине не нужно идти в ЕС и НАТО

Популярный блогер, находящийся за границей, считает, что украинцы должны самостоятельно решать свои проблемы и задачи "в ближайшем и далеком будущем".

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что интеграция Украины в ЕС и НАТО на самом деле является попыткой власти переложить ответственность за принятие стратегических решений о судьбе государства на Брюссель и Вашингтон.

Об этом он заявил в своем блоге в Telegram-канале.

"В редкие моменты своей истории мы, не надеясь ни на кого, вопреки всему брали судьбу народа и страны в руки, в эти моменты, дни и недели мы удивляли мир и себя самих", — утверждает Арестович, упрекая украинские политики за то, что они "не пытались понять вызовы, стоящие перед Украиной и украинским народом в переломный момент своей истории".

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Популярный блогер, который сейчас находится за границей, считает, что украинцы могут "могут творить чудеса и совершать героические подвиги, но в условиях перед гибелью, оставшись лицом к лицу с угрозой".

“Нам нужно научиться действовать без этих факторов, не считаясь с партнерами и противниками, ведь когда появляется тот, кому можно вручить полноту ответственности, мы сразу начинаем расслабляться и теряем время на действия. Не хотим напрягаться. “Нам нужно самим…” – вот формула успеха Украины на этом этапе”, – уверяет Арестович.

Экс-советник Офиса президента считает, что украинцы не должны ожидать помощи, а самостоятельно решать свои проблемы и задачи "в ближайшем и далеком будущем".

Напомним, ранее Алексей Арестович назвал запрет на предоставление консульских услуг — "плевком в лицо десяти миллионам украинцев за границей".

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