Арестович назвал фамилию будущего президента России, который может ее изменить

Советник Офиса президента заявил, что готов возглавить обновленную Россию и повести ее на “пути к свету”.

Россия сможет существовать как государство только в том случае, если избранный ею "царь" не будет отправлять свой народ на убой, а направит его в правильное русло — к светлому будущему.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович говорил в разговоре с российской журналисткой и писательницей Юлией Латыниной, которая последние годы живет за границей.

"Никогда Россия не сможет жить нормальной жизнью. Это не ее сущность. Россия либо идет завоевывать космос, балет и так далее либо распадается. Никогда Россия не сможет жить обыденной жизнью, эта идея немедленно разрушит Россию”, — заметил Арестович.

По его словам, этот порыв россиян "вперед" на протяжении всей истории государства применялся в деструктивных целях. Все так называемые российские реформаторы, к которым Арестович причислил Ивана Грозного, Петра Первого, Сталина и Путина, пытались изменить Россию, но все их "реформы" оборачивались смертями тысяч и миллионов россиян.

По его мнению, следует изменить форму политической культуры в России и повести ее "к свету"

"Чтобы Россия пошла к свету, я в этом первый заинтересован. Но сможет ли она? Здесь есть ряд научно-практических задач... Некоторые хотят, чтобы Арестович был президентом новой России. Сразу скажу – я согласен”, — заявил советник Офиса президента.

Напомним, ранее американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что для того, чтобы Российская Федерация продлила существование как либеральное и безопасное государство, у простых граждан современной страны-агрессора должно измениться сознание. Для этого необходимо такое же катастрофическое поражение в войне, как в случае с нацистской Германией.

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