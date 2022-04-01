Арестович о взрыве на нефтебазе в Белгороде: "Может быть, кто-то покурил не в том месте"

Советник руководителя АП отметил, что за инцидент должно отвечать руководство РФ.

За происходящее на территории Российской Федерации несет ответственность руководство РФ.

Об этом в своем новом видео в Facebook сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, комментируя события на нефтебазе в Белгороде.

Арестович отреагировал на упреки РФ в том, что это мол, украинская авиация обстреляла нефтебазу:

"Что я вам хочу сказать относительно Белгорода. Военно-политическое руководство Украины принимает все способы, приемы, действия, методы, чтобы обезопасить нашу территориальную целостность и неприкосновенность, мир и спокойствие над нашими головами. Мы ведем боевые, оборонительные действия на своей территории. А вот за происходящее на территории Российской Федерации несет ответственность руководство Российской Федерации. Наверное, и им надо разбираться, что происходит в Белгороде. Может, кто-то покурил не в том месте. Может российские военные саботируют исполнение российских приказов, не хотят заходить на украинский территорию. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ. К ним и все вопросы", — сказал Арестович.

- По поводу событий в Белгороде: Опубликовано Алексеем Арестовичем Пятница, 1 апреля 2022 г.

Отметим, что в российском городе Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, произошел большой пожар на нефтебазе. Пострадали два работника.

Губернатор Белгородской области заявил, что пожар произошел из-за авиаудара, нанесенного украинскими военными вертолетами. В соцсетях распространяется видео, где видны два неустановленных вертолета, пролетающих на низкой высоте в районе пожара.

В российском Белгороде ночью взорвалась нефтебаза

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