Арестович о задержании Медведчука: "Он ценен и по Путину, и по войне России"

Арестович о задержании Медведчука: "Он ценен и по Путину, и по войне России"

Задержанный очень ценен в контексте подготовки Россией войны в Украине, сказал советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал задержание нардепа от ОПЗЖ и кума российского президента Виктора Медведчука, а также рассказал, чем он ценен для Украины.

Об этом советник главы ОП сказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

Отвечая на вопрос, был ли Медведчук во время задержания в Киеве, Арестович ответил: "Нет, он не был не в Киеве".

"Если сбежал, значит, либо помогли сбежать, либо смог обмануть. Офис президента направил СБУ, сам президент", — заметил советник главы президентского офиса.

"Он так ценен, он ценен и по России, и по Путину, и по войне России против Украины, по подготовке этой войны, и по организации антиукраинского движения. А еще он по внутренним делам нашим очень интересен", – рассказал Арестович.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука, переодетого в украинскую военную форму.

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