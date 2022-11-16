Арестович объяснил, какой исход войны в Украине больше всего устроит власть Китая

По мнению советника ОП, Китай и Штаты совместно определили для Путина "красные линии"

Китаю невыгодно, чтобы Россия встреск проиграла в войне с Украиной, потому что считает наше государство зависимым от Запада

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Для Китая победа Украины означает победу Запада. А Китай всячески подчеркивает, что находится в идеологическом противостоянии с Западом. Хотя в экономическом сотрудничает. КНР хотела бы конечно идеологического поражения Запада, но не так, чтобы поддерживать маньяка Путина, который ломает всю китайскую стратегию – начиная с Нового шелкового пути (транспортный маршрут от промышленных центров Китая до Европы. – Ред.). Минимально – да, будут поддерживать, в частности, продукцией двойного назначения», – сказал Арестович.

По его информации, Индия сейчас гораздо больше помогает путинскому режиму, чем Китай.

"Главное, что Китай дистанцировался. Никакого многополярного мира, как того хочет Путин, Китай не предлагает. Места для России в управлении миром нет. Есть только Китай и США", – отметил он.

По мнению советника ОП, Китай и Штаты совместно определили для Путина "красные линии", в частности – недопустимость использования ядерного оружия. Если они будут нарушены, КНР начнет непосредственно влиять на Россию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и Россией.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

На саммите G20 президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин также выступили против угроз России применить ядерное оружие в Украине.

По информации издания Reuters, Пекин недоволен риторикой Путина о ядерном оружии

Китай и США против использования ядерного оружия: о чем говорили на саммите G20