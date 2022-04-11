Арестович озвучил список российских кандидатов на ликвидацию, если они не справятся с задачами в Украине

"Даже погода за нас", – убежден Арестович.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как убирают военное руководство, которое не справилось и то, что ждет нынешних вождей наступления на Украину.

Об этом он рассказал в передаче российского журналиста Марка Фейгина.

"Следующий кандидат у нас – Герасимов (Валерий Васильевич Герасимов – советский и российский военачальник, начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ – ред.), а за ним кандидат – Долгополов (генерал армии Александр Дворников – ред.), которого поставили. Я знаю, что такое русская штабная культура, его поставили, потому что когда взяли десяток генералов и спросили: "Ну, кто, товарищи офицеры?" Кто не зас*ть?". Он сказал: "Да я выполню!" и сделал два шага вперед. А вот теперь он не исполнит, потому что там очень большой сюрприз в зоне ООС. Мы еще посмотрим, как он подействует, но он очень перспективный", — сказал Арестович.

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"Ровно на линии от Харькова до Мариуполя — 10 дней дождей подряд. Причем даже 50 миллиметров осадков когда выпадет, это значит, что окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или очень ограниченные действия авиации и необходимость наступлениями вдоль дорог, то есть раньше подготовленную оборону, где все понятно. Никаких страшных обходных направлений главного удара, потому что начнет все это вязнуть моментально и все пожгут редукторы БМП в течение двух секунд при попытке в этой грязи барахтаться. И если это так, то это сбивание темпов — это такой праздник, потому что нам успеет подойти то, о чем мы не говорим. И я вижу, что даже погода за нас. Правда, это преимущество, которое может быть реализовано обеими сторонами. Посмотрим, как мы это сделаем. А вообще хуже должно быть наступающим", – резюмировал советник.

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