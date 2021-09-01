Арестович предложил переименовать Украину

Украина должна бороться за наследство Киевской Руси, считает Арестович, и поэтому выступает за двойное название страны.

Советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы отнять у России право на историю и наследие Киевской Руси.

Об этом он заявил в интервью журналисту Роману Цымбалюку.

"Надо у них отобрать бренд "русских "в конце концов. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война. Так чтобы потроллить по-настоящему, русско-русский. Русь — это мы", — сказал Арестович.

Он также поделился идеей создания двойного названия Украины.

"Русь — это мы... русские, русины... Я бы изменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы", — отметил представитель в ТКГ. На вопрос о том, когда будет указ Зеленского о переименовании, Арестович ответил: "Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов".

По его словам, Россия украла для себя историю Украины, присвоила украинские достижения, поэтому Украина должна бороться за наследство Киевской Руси и уже побеждает на международном уровне. "Перехват наследия Киевской Руси" — является главной задачей, по мнению Арестович.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Крещения Киевской Руси напомнил, что Украина является наследницей одной из самых могущественных государств средневековой Европы, а крещение Руси — "это не часть нашей истории, это и есть наша история".

напомнил, что Украина является наследницей одной из самых могущественных государств средневековой Европы, а крещение Руси — "это не часть нашей истории, это и есть наша история". "Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — отметил президент.

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