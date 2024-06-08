Арестович прогнозирует Украине еще большую потерю территорий и населения: какую причину называет

При этом Арестович цинично сравнил население УССР с нынешним количеством украинцев на неоккупированных территориях Украины.

Удержать территорию Украины в пределах 1991 года мешает "леволиберальная националистическая модель" — идеологическая рамка, которая "победила" в стране.

Такое мнение высказал скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который сейчас находится за границей.

Критикуя качество нынешних управленцев, он в унисон кремлевской пропаганде утверждает, что администрирование в Украине происходит в угоду "токсичному меньшинству" (в российском варианте — "нацистам"), и прогнозирует дальнейшие потери Украиной территорий или убегающего из страны населения.

При этом Арестович цинично сравнил население УССР (52 млн) с нынешним количеством украинцев, проживающих на территории, контролируемой украинскими властями.

“Леволиберальная националистическая модель – это прямое убийство Украины. Это убийство будет продолжаться до тех пор, пока модель не будет отвергнута страной или до смерти государственности Украины. Еще один вариант – сокращение территории, численности и качества населения до размеров, которые неокомсомольцы способны администрировать. Это – несколько областей. Историческую перспективу этих областей можете сами оценить”, – написал он.

Напомним, ранее Арестович обвинил президента Зеленского в том, что он якобы не желает прекращать войну, поскольку тогда придется проводить выборы.

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