Арестович рассказал, как можно спасти из тюрьмы экс-президента Грузии Саакашвили

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как можно освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом он сказал 30 ноября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"По той информации, которая есть у меня, я бы предложил его передать третьей стране, например в какую-то Австрию, чтобы обеспечить полноценное лечение при условии содержания под стражей. Это с одной стороны позволит грузинской стороне обеспечить правосудие, но и сохранить ему здоровье. Я бы это предложил грузинской стороне, потому что они не хотят, чтобы он умер в тюрьме, тогда судите его, но отдайте его третьей стороне. Так вы избежите подозрений, что вы его отравили или хотите довести до смерти. Поэтому давайте — полноценное лечение плюс правосудие", — сказал Арестович.

Арест Саакашвили и его вероятное отравление

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

28 ноября адвокат Саакашвили рассказал, что состояние находящегося в тюрьме политика резко ухудшилось. В его организме обнаружили якобы следы смертельного яда.

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