Арестович рассказал, как Зеленский вышел к военным в Бахмуте после закона о дезертирстве

В политической культуре России невозможно, чтобы рядом с руководителем государства стоял кто-то вооруженный, а президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бахмуте среди сотен вооруженных бойцов еще и после принятия закона об усилении ответственности за дезертирство.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным.

"В политической культуре Российской Федерации, где царь – все для крестьян и все за них борется, в страшном сне не может присниться, чтобы рядом с руководителем России был кто-то с оружием. А Зеленский стоял в окружении сотен солдат и офицеров, которые вооруженны и в любой момент могут выстрелить, если уж на то пошло", — заметил советник ОП.

"Страшный Ермак – негодяй и серый кардинал, подлая сволочь – тоже там находится, и в него могут выстрелить. Ладно, президент – символ и так далее. Но это же гад (Ермак – ред.), это же серый кардинал. Ну вот в него выстрелить. И чиновники Министерства обороны, как всегда не добавляющие, воруют и подставляют солдат, тоже там находятся", – иронично добавил Арестович.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский с командой побывали в Бахмуте после принятия в парламенте закона об усилении ответственности за дезертирство, которым многие недовольны.

"Более того, это же закон об усилении ответственности военнослужащих прошел, которым так бурно многие возмущены. И все эти солдаты с оружием в руках могут прямо спросить: "А что это вы, сволочь, там напринимали? Вы что, против нас? Мы здесь кровь проливаем, а вы…" И ничего, и всех оставили с оружием, никто никого не разоружал. Они имели полный шанс выразить свое недовольство максимально резким способом", – рассказал советник президентского офиса.

Напомним, Зеленский 20 декабря неожиданно прибыл в Бахмут, где посетил передовые позиции ВСУ, наградил бойцов отличиями и ценными подарками.

О каком законе идет речь

Отметим, Верховная Рада 13 декабря приняла закон №8271 об усилении ответственности за военные преступления. Документ исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено Уголовным кодексом (неподчинение; неисполнение приказа; угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление места несения службы; дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

Уже 15 декабря на сайте президента опубликовали петицию №22/173526-эп с призывом наложить вето на этот закон.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал Зеленского подписать закон об усилении ответственности за военные преступления.

Зеленский за 20 декабря: грустный президент рассказал о поездке на передовую в Бахмут

Читайте также: