Арестович рассказал, что для РФ Мариуполь имеет ключевое значение

Сейчас в Мариуполе определенное затишье.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину "ждет вторая фаза, которая никак не начнётся".
Об этом он заявил в эфире телемарафона UАРазом.
По его словам, после ее начала еще две недели продлятся мощные бои.
"В Мариуполе определенное затишье. Враг истощился, но он накапливает резерв, чтобы уйти в новое масштабное наступление. Туда опрокидывают последний резерв армии России – Мариуполь имеет для них ключевое значение", - заметил Арестович.
Также он добавил, что украинские войска удерживают в Мариуполе капитальное сооружение - настоящую крепость, взять которую будет очень непросто.
"Мариуполю тяжело. И будет тяжело...", - добавил Арестович и также рассказал об уличных боях в городе.
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