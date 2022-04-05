Арестович рассказал, что для РФ Мариуполь имеет ключевое значение

Арестович рассказал, что для РФ Мариуполь имеет ключевое значение

Сейчас в Мариуполе определенное затишье.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину "ждет вторая фаза, которая никак не начнётся".

Об этом он заявил в эфире телемарафона UАРазом.

По его словам, после ее начала еще две недели продлятся мощные бои.

"В Мариуполе определенное затишье. Враг истощился, но он накапливает резерв, чтобы уйти в новое масштабное наступление. Туда опрокидывают последний резерв армии России – Мариуполь имеет для них ключевое значение", - заметил Арестович.

Также он добавил, что украинские войска удерживают в Мариуполе капитальное сооружение - настоящую крепость, взять которую будет очень непросто.

"Мариуполю тяжело. И будет тяжело...", - добавил Арестович и также рассказал об уличных боях в городе.

Читайте также:

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 4 апреля