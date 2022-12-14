Арестович спрогнозировал, как закончит Путин: "Его отравят, вероятнее всего"

Вряд ли к Путину кто-нибудь придет и скажет: "Вова, заканчивай все".

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что никто из окружения президента РФ Владимира Путина не будет разговаривать с ним о необходимости закончить войну, вместо этого диктатора могут просто отравить.

Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Советник ОП на примере генералов из охраны главы Кремля объяснил, почему никто из окружения прямо не выступит против него.

"Вся Россия завязана на Путине. Они понимают, что кровавый распад будет, немедленно начнут делить власть и собственность, кровавая стычка. Они к ней не готовы. Многие не верят, что они ее выиграют, например, потому что не хватает сил. И их положение, власть и собственность означают положение только при Путине. Так что нет выступлений против него. Но когда они почувствуют, что народ поставил Путину незачет массово, – вот тогда начнется по-настоящему", – отметил Арестович.

Он также негативно ответил на вопрос, видит ли перспективу, когда к Путину кто-нибудь придет и скажет: "Вова, заканчивай все".

"Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, вероятнее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, Гитлер в бункере – она потеряла способность воспринимать аргументацию нормально", – сказал советник президентского офиса.

Отметим, в мае британское издание The Sun писало, что Путин боится, что его могут отравить. Поэтому президент РФ нанял команду людей, которые пробуют его еду, прежде чем самому съесть ее. Кроме того, у хозяина Кремля есть специальные перчатки, чтобы защитить кожу от возможного воздействия смертельных веществ.

Напомним, накануне Арестович намекнул на возможную смерть Путина, объясняя отказ премьера Индии Нарендры Моди встречаться с президентом РФ. Так, советник ОП сказал, что "подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно".

Позже Арестович оценил, что боевые действия в Украине начнут затухать с середины лета 2023 года, но временные рамки могут измениться в случае смерти Путина.

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