Арестович сравнил украинцев и афганских беженцев: Разумков посоветовал ему стать советником "Талибана"

На этот раз Разумков прокомментировал слова Арестовича о том, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков снова жестко отреагировал на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича и посоветовал ему стать советником "Талибана".

Об этом сообщает "Украина 24".

На этот раз Разумков прокомментировал слова Алексея Арестовича о том, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы.

"Обещаю, что в последний раз комментирую господтина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", — заявил председатель ВР.

Напомним, что в интервью Ukrlife.TV Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана.

"ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это значит, что они пойдут через Украину... Первый лагерь на 5000 человек уже будет здесь у нас... Надо понимать, это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное общество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать в качестве переводчиков , — говорил Арестович.

Ранее Дмитрий Разумков раскритиковал идею Алексея Арестовича о переименовании Украины на "Русь-Украина", заявив, что играть с названием государства и пытаться на этом "хайпануть" — не государственная позиция.

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