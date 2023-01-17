Арестович увольняется из Офиса президента после скандального заявления: все подробности

Советник ОПУ принес свои извинения за свою версию ракетной атаки на Днепр.

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности после своего скандального заявления относительно ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Советник ОПУ признал свою ошибку и извинился перед жителями Днепра.

"Написал заявление об отставке. Хочу показать пример цивилизованного поведения: ошибка в принципе, значит отставка", — прокомментировал он свой поступок 17 января в Facebook.

Версии ракетного удара вызвали скандал

Алексей Арестович в интервью российскому блогеру и правозащитнику Марку Фейгину предположил, что российская ракета упала на многоквартирный дом после того, как ее сбили украинские средства ПВО.

Впоследствии советник ОПУ добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания". "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО".

Заявление Арестовича сразу растиражировала российская пропаганда, чтобы продемонстрировать, что "представители украинской стороны признали свою вину" в трагедии.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опроверг слова Арестовича. Он отметил, что у ВСУ пока нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в дом.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на брифинге назвал ошибочными несколько предыдущих сообщений от военных о сбитии ракет типа Х-22. По его словам, ранее в Украине никто не сталкивался с ракетными атаками и не имел опыта идентификации сбитых ракет.

"Поэтому было 2-3 сообщения о сбитой ракете Х-22, в том числе даже на странице командования, потому что снизу такой последовал доклад", — объяснил полковник.

В свою очередь, Арестович оправдался тем, что он был "радикально уставшим", и оговорился, "что мое предположение о ракете ПВО, только — версия, которую еще предстоит проверять".

В конце концов 17 января советник ОПУ признал, что "совершил серьезную ошибку в прямом эфире".

"Независимо от того, по какой причине и как это услышала аудитория, я все равно буду строг к информации, которую передаю. Искренне прошу прощения у пострадавших и их родных, жителей Днепра и всех, кого глубоко ранили моя преждевременная ошибочная версия причины попадания российской ракеты в жилой дом", — написал он в Facebook.

Какими еще заявлениями "отличился" Арестович

Алексей Арестович за последние годы неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. Некоторые из заявлений он объяснял сознательными провокациями, поскольку "люди засыпают или не хотят обсуждать какие-то темы, которые стоит обсуждать".

Арестович в интервью Марку Фейгину пожаловался, что "в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой ", и высказался против отказа от "разнообразия", то есть российского культурного наследия. По его мнению, Украина должна быть альтернативным центром притяжения "для всех, кто в России и Беларуси тянется к свету".

", и высказался против отказа от "разнообразия", то есть российского культурного наследия. По его мнению, Украина должна быть альтернативным центром притяжения "для всех, кто в России и Беларуси тянется к свету". Арестович выступил против закрытия музея Михаила Булгакова в Киеве — якобы, это отнимет у Украины "долю влияния" на РФ. Высказался он и против отказа от русского языка в Украине . "Снять табличку с Булгаковым – это отщипнуть у себя часть влияния. Закрыть музей Булгакова – это оторвать от себя кусок влияния. Отказаться от русского методом тотальных запретов – это терять влияние на главного нашего врага", – заявил он.

в Киеве — якобы, это отнимет у Украины "долю влияния" на РФ. Высказался он и . "Снять табличку с Булгаковым – это отщипнуть у себя часть влияния. Закрыть музей Булгакова – это оторвать от себя кусок влияния. Отказаться от русского методом тотальных запретов – это терять влияние на главного нашего врага", – заявил он. Советник ОПУ отметился сокрушительным постом в соцсетях об украинских активистах. В частности, он упомянул об украинской культуре, литературе, музыке, киберспорте, "государстве в смартфоне", агроинновациях, Вооруженных силах, которыми восхищается мир, "пока там нет активистов" . Сообщение вызвало волну возмущения у активистов и общественных деятелей.

. Сообщение вызвало волну возмущения у активистов и общественных деятелей. Арестовича также упрекают в том, что он до работы в Офисе президента активно критиковал Владимира Зеленского, называл его "куколкой, которую слепили олигархи". Советник ОПУ признал, что "лично оскорблял" президента, однако полностью пересмотрел отношение, поскольку Зеленский "очень-очень хороший человек".

Советник ОПУ попал в скандал из-за заявления о женщинах-воинах. "Женщина в армии – это просто ужас. Во-первых, тебя не считают человеком на самом деле. Во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Потом тебя пытаются сделать объектом сексуальных притязаний. Это предвзятое отношение, которое тянется, еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь", — сказал он.

Читайте также: