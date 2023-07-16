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Арестович заявил о возможности временно "обменять" оккупированные территории на вступление в НАТО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Арестович заявил о возможности временно "обменять" оккупированные территории на вступление в НАТО

Алексей Арестович / Фото: Право на владу

Арестович считает, что освобождение оккупированных территорий военным путем принесет очень много жертв.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что для того, чтобы быстро стать участником НАТО, Украине придется временно "отказаться" от своих территорий.

Об этом он заявил в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Арестович говорит, что, по одному из сценариев, он предлагает оставить территории, которая временно находится под контролем РФ, если после этого Украина сразу же станет членом Альянса.

"80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс", – заявил экс-советник ОП.

Арестович подчеркнул, что "никто не собирается отказываться от освобождения Крыма и других оккупированных территорий".

"Просто предлагают делать эти невоенным путем. Или делать это военныи путем – но какой ценой. Ценой гибели 200 тысяч взрослого мужского населения, разрушенной экономики", – заявил он.

По словам Арестович, его вариант похож на историю с разделенной Германией, то есть вариант "ФРГ-ГДР".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин не будет применять ядерное оружие в войне против Украины.

Также Байден заявил, что война в Украине не продлится годами и пообещал гарантировать нашей стране безопасность, пока она не станет членом НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
2132
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