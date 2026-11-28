Кремль. / © Associated Press

Реклама

Власти России в последние дни выдвинули новые уголовные обвинения или активизировали уже открытые дела против нескольких чиновников в регионах. Это может свидетельствовать о скоординированной кампании по устранению влиятельных чиновников в руководстве РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Власти Краснодарского края 26 ноября конфисковали имущество первого вице-премьера региона Игоря Галаса и его семьи из-за обвинений в коррупции. Речь идет об активах на сумму более 970 млн. рублей.

Реклама

Шумила и еще 13 человек, имена которых не уточняют, фигурируют в гражданском иске. Конфискация имущества чиновника произошла на фоне других резонансных дел против российских чиновников.

В частности, 24 ноября губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестовали, а на следующий день его уволили с должности. Это стало первым арестом действующего российского губернатора с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также 27 ноября бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова приговорили к 11 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. Он внезапно подал в отставку в ноябре 2024-го, а в июле прошлого года его арестовали.

Американские аналитики считают, что Кремль может наказывать чиновников, которые не смогли обеспечить достижение целей России. Таким образом, Москва может посылать сигналы другим органам власти, чтобы поощрить их настойчивость в выполнении своих обязанностей и обеспечении достижения целей кремлевской власти.

Реклама

«Кремль может пытаться переложить ответственность за последние неудачи России на региональных чиновников», — считают в ISW.

В частности, губернатор Мурманской области Андрей Чибис может стать козлом отпущения из-за задержек российских проектов в Арктике.

Первый вице-премьер Краснодарского края Игорь Галас может оказаться под ударом из-за многочисленных проблем в российских регионах, граничащих с Украиной. Речь идет о провалах противовоздушной обороны, дефиците горючего и экономических трудностях в Краснодарском крае.

Арест генерала, отвечавшего за ПВО

Напомним, на этой неделе в России был арестован заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России, полковник Юрий Грехов. Его обвинили в коррупции.

Реклама

В то же время российский милблогер, связанный с ПКС, утверждал, что именно эти силы отвечают за оборону Керченского моста. В то же время недавние украинские удары, разрушившие дорожный участок моста, стали «последней каплей» для российских властей, больше не принимающих «рутинных оправданий», и привели к устранению Грехова.

В ISW отмечают, что обвинение Грехова в коррупции является частью более широкой схемы устранения Россией военных командиров, потерявших благосклонность. Вероятно, Москва пытается переложить вину с неудач российской противовоздушной обороны.

Новости партнеров

Новости партнеров