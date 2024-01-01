Аргентина отказалась от вступления в БРИКС: Китай и РФ терпят неудачи в глобальных амбициях

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что не позволит своей стране присоединиться к торговому блоку БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) под руководством Китая и России, нанеся серьезный удар амбициям торговой группы.

Милей заявил, что не видит экономической выгоды и целесообразности от вступления в БРИКС. Он готов развивать экономические отношения со всеми странами-участницами, но подчеркивает, что Аргентина может устанавливать двусторонние связи напрямую, без посредничества организации.

Хавьер Милей выступал против членства Аргентины в БРИКС еще до избрания президентом. В ходе предвыборной кампании он высказывался за сближение с Соединенными Штатами, вплоть до возможности перехода страны из национальной валюты – аргентинского песо – на американский доллар.

Милей также отмечал, что встретится с каждым из лидеров БРИКС и обсудит планы по "интенсификации двусторонних связей" и увеличению торговли и инвестиций.

Китай и Россия в большинстве своем позиционируют БРИКС как противодействие Группы Семи (G-7) и стремятся более чем удвоить членство своего блока в 11 государств, предложив вступление Аргентине, Ирана, Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Их членство начнется автоматически с 1 января 2024 года, если страны не выскажут официальный отказ, как это сделала Аргентина.

Напомним, президент Аргентины отправил письма Путину и Си – официально отклонив приглашение присоединиться к БРИКСу.

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