Армения готова передать некоторые села под контроль Азербайджана – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана в приграничном районе Тавуша, чтобы "не допустить войны".

Об этом пишет местное издание Civilnet.

В марте Азербайджан требовал от Армении освободить четыре населенных пункта. Речь идет о таких селах – Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы. В Азербайджане подчеркнули, что эти села "должны быть немедленно освобождены".

"Наша политика состоит в том, чтобы мы не допустили войны", – сказал Никол Пашинян 19 марта на встрече с жителями села Тавушского района.

Пашинян подчеркнул, что есть ряд вопросов относительно села Воскепар, которые нуждаются в обсуждении с местными жителями и указал на возможность начать уточнение границ от участка Баганис – Беркабер.

Премьер напомнил, что Баку говорит о проблемах в четырех селах, а армянская сторона указывает на проблемы в 31 населенном пункте.

"Баку говорит: давайте взаимно освободим основные территории населенных пунктов, а затем начнем обсуждение вокруг жизненно важных территорий сел и населенных пунктов. Мы же настаиваем, что село — это не только его административная часть, но и территории, необходимые для жизни, и обосновываем нашу позицию", — отметил Пашинян.

Он добавил, что цель правительства состоит в том, чтобы предотвратить войну, и именно поэтому было принято решение о детализации границ на этих участках.

"Наша политика состоит в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также причина, почему мы решили скорректировать границу Республики Армения в этих районах, и мы делаем это не только ради Республики Армения, но и именно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел", – резюмировал премьер-министр Армении.

Напомним, в сентябре 2023 года президент Азербайджана заявил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией.

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