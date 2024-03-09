Армения хочет подать заявку на вступление в Евросоюз

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна рассматривает возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе.

Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Сегодня в Армении широко обсуждается много новых возможностей и это не будет секретом, если я скажу, что это включает членство в Европейском Союзе", — сказал Мирзоян.

Армения стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности с традиционным союзником Россией.

По данным издания Hraparak, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами парламента, министрами, секретарем Совбеза и руководством правящей партии. Участники обсуждали вопросы, связанные с началом процесса вступления в ЕС.

Пашинян также назвал сроки подачи заявки – Ереван должен подготовить и направить все необходимые документы не позднее осени.

Напомним, Армения ''заморозила'' свое участие в ОДКБ.

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