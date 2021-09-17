Армения и Азербайджан встретятся в суде: названа причина

Армения и Азербайджан встретятся в суде: названа причина

Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан.

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, и просит привлечь Баку к ответственности.

Об этом сообщается в пресс-релизе суда, — пишет "Интерфакс".

По мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году.

Армянская сторона также утверждает, что, мол, в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами.

"Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными", — говорится в иске.

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Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен.

В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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