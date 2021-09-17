Армения и Азербайджан встретятся в суде: названа причина

Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан.
Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, и просит привлечь Баку к ответственности.
Об этом сообщается в пресс-релизе суда, — пишет "Интерфакс".
По мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году.
Армянская сторона также утверждает, что, мол, в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами.
"Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными", — говорится в иске.
Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен.
В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.
Напомним:
- Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.
- 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.
- В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.