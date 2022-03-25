Армения обвиняет Азербайджан в наступлении на Нагорный Карабах и просит помощи у Путина

Армения обвиняет Азербайджан в наступлении на Нагорный Карабах и просит помощи у Путина

Азербайджанские подразделения минувшей ночью якобы открыли огонь в направлении постов армии обороны.

Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении, добавив, что ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

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"Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации предпримут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта", — отметили и ведомстве.

Напомним, что в "горячей точке" времен Советского Союза, Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 в очередной раз возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией.

После интенсивных столкновений 9 ноября было заключено соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны от 10 ноября. После этого в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент. В Азербайджане день победы в войне с Арменией за Нагорный Карабах стал официальным праздником.