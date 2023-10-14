Армения официально утвердила ратификацию Римского устава

Глава государства подписал соответствующее заявление.
Президент Армении Вардан Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского устава Международного уголовного суда.
Об этом сообщили на официальном сайте президента Армении.
"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского устава Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "О признании задней силой юрисдикции Международный уголовный суд Республикой Армения" на основании статьи 12, часть 3 — говорится в сообщении пресс-службы.
Следует отметить, что 3 октября армянский парламент ратифицировал Римский устав. В соответствии с ним, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.
Как сообщалось, после ратификации Римского устава в Кремле обиделись на Ереван. Спикер президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это решение "чрезвычайно враждебным" в отношении России. По его словам, Путину не хотелось "отказываться от поездок в Армению" из-за принятого решения парламента страны.