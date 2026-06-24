Армения отправит представителя на конференцию по восстановлению Украины

Флаг Армении / © Associated Press

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Армения примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конце июля в польском Гданьске.

Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на свои источники, передает Европейская правда.

Отмечается, что представителем Армении на международной Конференции по восстановлению Украины станет секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

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Само мероприятие состоится в польском Гданьске 24-25 июля и будет посвящено вопросам восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

Мы ранее информировали, что представитель польского правительства Адам Шлапка объяснил, почему президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины.

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