Армения передумала арестовывать диктатора Путина: что известно

Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией".

Армения хочет подписать Римский устав, но не планирует арестовывать российского диктатора Владимира Путина согласно решению Международного уголовного суда. Ратификация договора якобы преследует совсем другие цели.

Об этом заявил вицеспикер армянского парламента Акоп Аршакян в интервью агентству "Арменпресс".

По его словам, решение ратифицировать Римский устав Ереван принял еще в декабре 2022 года. Страна намерена использовать этот инструмент международных отношений в своем противостоянии с Азербайджаном. Якобы окончательное решение Армении о ратификации Устава совпало с решением МКС по ордеру Путина. В Ереване считают это случайностью.

Депутат подчеркнул, что армянские власти не намерены или желают арестовывать главу агрессорки РФ, если тот пожелает посетить страну.

"Конечно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания", — прокомментировал вицеспикер парламента возможность ареста диктатора Кремля.

По словам Аршакяна, накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский устав не повлияет на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан с РФ.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", — заявил он.

Армения и ордер на арест диктатора

Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля . Речь идет, в частности, о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины — незаконная депортация детей в РФ.

После этого Конституционный суд Армении поддержал ордер. Решение озвучил глава Конституционного суда Арман Диланян. Таким образом, суд признал обязательства, закрепленные в Римском уставе МКС.

Россия возмутилась намерением Еревана присоединиться к Римскому уставу предупредила страну о "крайне негативных последствиях" для двусторонних отношений.

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