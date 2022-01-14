Армии РФ не хватит грузовиков для вторжения в Украину — Forbes

Армии РФ не хватит грузовиков для вторжения в Украину — Forbes

Поэтому в статье советуют украинским артиллеристам, выбирая мишени, целиться именно в российские грузовики, без которых россияне не могут воевать.

Вторжению РФ в Украину может помешать нехватка военных грузовиков в российской армии, чтобы обеспечить продовольствие, горючее и вооружение.

Об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что российская армия традиционно слаба в логистике и снабжении. Россия в течение многих десятилетий избегала размещения больших армий на большом расстоянии от границ.

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В издании обратили внимание, что американские военные, обычно воюющие за рубежом, развивали свои материально-технические возможности и потенциал. В то время как РФ выделяла больше собственных ресурсов для танков, боевых самолетов и подводных лодок.

Так, в каждой бригаде материально-технического обеспечения армии РФ имеется примерно 400 грузовиков общего назначения. Некоторые из них неисправны.

"Артиллерии, противовоздушной обороне и инженерным формированиям также понадобятся боеприпасы, топливо, продовольствие и запчасти. Подумайте, сколько грузовиков понадобится, чтобы перевооружить только ракетные установки", — пишут в статье.

Авторы материала считают, что в случае полномасштабного вторжения всех российских сил, разместившихся сейчас у украинской границы — 100 тыс. военнослужащих и 1 200 танков, Кремлю может банально не хватить техники для материального обеспечения армии.

Поэтому в статье советуют украинским артиллеристам, выбирая мишени, целиться именно в российские грузовики, без которых россияне не могут воевать.

Проблема железной дороги

Правда, западные эксперты не забыли обратить внимание на железную дорогу.

"Россия огромна, а ее дороги плохи по сравнению с дорогами в западных странах. Это помогает объяснить, почему страна и ее армия так сильно опираются на железную дорогу для материально-технического обеспечения", — говорится в статье.

В Forbes подсчитали, что количество вагонов и железнодорожных платформ, имеющихся в государственной собственности РФ, и в собственности частных структур, вполне достаточно для переброски армии.

Но, по словам подполковника Армии США Алекса Вершинина, железнодорожные станции не всегда расположены в нужном для армии месте, часто далеко от линии фронта. Именно поэтому грузовики незаменимы для армии страны-агрессора.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

В свою очередь РФ пригрозила развертыванием российской военной инфраструктуры на Кубе или Венесуэле, если США "не будут прекращать давление".

В США ответили, что готовы к решительному ответу, если Россия все же решится разместить свои военные базы в Латинской Америке.

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