Армия ЕС на 100 тысяч военных: еврокомиссар предложил замену силам США в Европе

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс / © Associated Press

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность создания мощных постоянных вооруженных сил численностью 100 тыс. военных.

Об этом он сказал на конференции по безопасности «Европа под давлением» в шведском городе Селен 11 января.

Кубилюс раскритиковал нынешнее состояние европейских вооруженных сил, назвав их «бонсаевыми» армиями. Он предлагает реализовать давнюю идею о создании мощного военного кулака ЕС.

«Первый вопрос: если американцы отойдут от Европы, как нам создать европейскую опору НАТО? Кто будет отвечать за европейскую безопасность? Что с европейскими возможностями командования и управления, с европейскими штабами? Самое главное — как в таком случае мы заменим 100-тысячную постоянную американскую военную группировку, которая является основой военной силы в Европе? Кто сформирует нашу европейскую постоянную «костяковую» военную силу? Немцы, совокупность из 27 «бонсаевых» армий, армий, которые хорошо выглядят, но обрезаны, уменьшены?» — высказался еврокомиссар.

Он сразу же предложил решение.

«Или, как это еще десять лет назад предлагали Жан-Клод Юнкер, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, и что сейчас поддерживают эксперты и европейцы, — создание мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военных?» — сказал Кубилюс.

Напомним, вице-спикер французского парламента Клеманс Гетте инициирует резолюцию о выходе страны из НАТО. Политик объяснила этот шаг радикальной внешней политикой президента США Дональда Трампа. В частности, Гетте обвинила Штаты в похищении венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поддержке действий Израиля в Газе и угрозах аннексировать Гренландию.

В то же время глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз к созданию собственной армии и полной независимости оборонной промышленности от «третьих сторон». Он отметил, что агрессия России является единственной угрозой для безопасности континента, в то же время раскритиковал действия США в Венесуэле и претензии Вашингтона на Гренландию как попытки пересмотра международного порядка.