"Армия – ключевой приоритет": Шмыгаль сообщил о дополнительных деньгах для ВСУ

"Армия – ключевой приоритет": Шмыгаль сообщил о дополнительных деньгах для ВСУ

19 млрд. грн. пойдут на закупку вооружения.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что после начала полномасштабной войны правительство определило 9 ключевых направлений работы. Поэтому власти адаптируют политику и стратегии, изменяют правила, чтобы перезапустить экономику и обеспечить социальную поддержку людям.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 12 февраля.

"Армия – ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд. грн. для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд. грн. – для Службы безопасности Украины", – сообщил Шмыгаль.

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"19 млрд грн пойдут на закупку вооружения. 7 млрд грн – на ремонт техники и вооружения. 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным. 1,3 млрд грн – на оперативное обеспечение", – уточнил глава правительства.

Напомним, глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким заявил, что пока Запад раздумывает над предоставлением Украине нужного оружия для защиты от атак России, в стране ежедневно от рук оккупантов умирают мирные люди. Он призвал партнеров поскорее предоставить оружие Украине.

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