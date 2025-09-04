Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Во время саммита Коалиции желающих в Париже 4 сентября было достигнуто понимание основы для реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас, в условиях войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии, это и оружие, и финансирование, и тренировки, и производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через 5 лет, через 10 лет, как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом, в мирное время», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что теперь европейские партнеры определяют, какие страны будут участвовать в том или ином компоненте безопасности.

«Кто на земле, кто может помочь в небе, кто в морском пространстве, кто в киберпространстве, кто не имеет собственных сил, но может приобщиться финансово», — пояснил он.

По словам украинского президента, на саммите Коалиции желающих констатировали недостаточные объемы и темпы производства оружия в Европе, но понятно, как их наращивать.

Владимир Зеленский добавил, что еще одной гарантией безопасности, которая должна сдерживать российскую агрессию, могут стать санкции против государства-агрессора.

«Сегодня мы говорили о новых санкциях, также о вторичных, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь», — отметил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Коалиции желающих в Париже назвал способность украинской армии сдерживать российскую агрессию — наиболее важной гарантией безопасности для Украины.

В объявленном после саммита заявлении говорится о развертывании в Украине сил безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также об обеспечении безопасности воздушного и морского пространства.

Сопредседатель Коалиции желающих, британский премьер-министр Кир Стармер поддержал заявления партнеров Украины о передаче Киеву ракет дальнего действия.