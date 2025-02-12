Армия Путина оккупирует целую Европу: Зеленский назвал потрясающие цифры

Воины в Украине не просто защищают свою землю, но сдерживают 1 миллион россиян от наступления на Европу.

Если Украина перестанет сдерживать российскую агрессию, армия Путина оккупирует целую Европу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

При этом он отметил численное преимущество, которое имеет враг на поле боя в Украине.

“РФ имеет 220 боевых бригад. Все бригады по 3500–5000 человек. Я привожу приблизительные цифры о количестве личного состава в бригаде, потому что наши очень похожи. Имеет 220 бригад. Да, он потерял много кадровых офицеров, тысячи... Но их 220. В Украине – 110, в Европе – 80”, — сказал украинский президент.

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При этом Зеленский подчеркнул, что без американской помощи Украина долго не продержится, а следующей целью Путина станет Европа.

"Чтобы нас оккупировать, он [Путин] должен быть втрое многочисленнее нас. Это законы наземной войны. Когда атакуешь нужно соотношение один к трем, тогда можно оккупировать, захватить, победить. То есть, чтобы нас захватить, ему нужно иметь не 220 бригад, а 330 бригад. В Европе их 80. Завтра, если он развернется и уйдет в Европу, он оккупирует всю Европу. Европа ничего не сможет сделать”, – предупредил он.

Украинский президент отметил, что воины в Украине не просто защищают свою землю, но сдерживают 1 миллион россиян от наступления на Европу.

“Мы сдерживаем 1 миллион войск РФ, только воюя с ними. Если завтра Путин скажет: "Я больше не иду на вас, я пошел на Европу". Что будет делать Европа?" – риторически спросил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что попытка российского президента Владимира Путина атаковать страны Альянса закончится сокрушительным поражением России.

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