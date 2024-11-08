Армия РФ и войска Северной Кореи штурмуют позиции ВСУ в Курской области: детали Forbes

На днях российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке военных из КНДР бросились на украинские позиции в Курской области. 810-я бригада морской пехоты РФ и северокорейские солдаты атаковали позиции ВСУ с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены.

Об этом говорится в материале издания Forbes.

Отмечается, что недавно российская 810 бригада получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы возместить потери при попытке выбить ВСУ из Курщины.

"В 17-тонную машину может втиснуться до 10 военнослужащих. Это означает, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 человек. Вероятно, по крайней мере несколько из них смогли спастись из пылающих БТРов. Но для россиян это была кровавая баня. не стоит ожидать, что они перестанут атаковать... Потому что одно из предложений Трампа состоит в том, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта", — пишут журналисты.

Авторы статьи пишут, что политика 33-месячной войны России против Украины меняется, когда республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Если план Трампа действительно сработает, Россия фактически сдаст 435 квадратных километров своей территории в обмен на примерно 20% Украины.

"Президент России Владимир Путин может дать добро на этот, казалось бы, выгодный обмен", – пишут авторы материала.

Вместе с тем в Forbes отмечают, что Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курское выступление.

"Этот компромисс – ликвидация выступления в обмен на сотни или даже тысячи жизней – может быть стоим для российских лидеров, но только если существует реальная перспектива воплощения мирного плана Трампа в жизнь. Пока не понятно, так ли это", – говорится в материале.

Основная проблема состоит в том, что Трамп требует создания демилитаризованной зоны вдоль 800-мильной линии фронта, но не предлагает ни способа обеспечить ее соблюдение, из-за чего его предложение выглядит наивным.

"Россия и Северная Корея, возможно, опрокидывают войска и технику на Курскую дугу в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить", — отмечают в статье.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Курщине. Для атак украинских позиций враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП.

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