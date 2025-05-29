Покровск / © Associated Press

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Войскам РФ удалось перерезать трассу Покровск — Константиновка, что усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире FREEДОМ.

“К сожалению, за последние три недели РФ смогла найти слабые места в украинской обороне, это нужно признать. Это реализовалось в продавливании украинской обороны между Покровском и Константиновкой — это тоже нужно признать”, — подчеркнул эксперт.

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Перерезание этой трассы позволило российской армии развивать свое наступление и на Константиновку, и на Покровск. Теперь, объясняет Ступак, россияне начинают новое наступление: с востока — на Покровск, с запада — на Константиновку.

По словам аналитика, хватит ли россиянам ресурсов на это наступление и сколько оно продлится, сложно сказать.

“Опосредованные данные свидетельствуют, что российское командование якобы бросает свежие силы с других направлений именно на Покровск и Константиновку. Там они видят наиболее перспективное направление, которое нужно продавливать”, — говорит Ступак.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил о том, что враг хочет заставить ВСУ оттянуть резервы с Донетчины. Российские войска намеренно обостряют ситуацию вблизи украинской границы, чтобы отвлечь внимание Сил обороны и ослабить другие направления.

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Кроме того, командование РФ бросает значительные силы на Донетчину, чтобы окружить Покровск и Константиновку. Говорить о том, что россияне планируют перенести основное направление удара на север для создания “буфера”, рано.

Заметим, что захват Константиновки может стать главной целью летней военной кампании Кремля. Ситуация вокруг города сильно усложнилась в течение последних недель. Армия РФ смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.

Дата публикации 09:26, 28.05.25 Количество просмотров 124 Захватывают новые территории! Обострение там, где месяц назад было спокойно! Вживую с фронта