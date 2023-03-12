Армия с идеологической составляющей: во что планирует Пригожин превратить "Вагнера" после вероятного взятия Бахмута — ISW

Главарь российской частной военной компании "Вагнера", повар "Путина" Евгений Пригожин заявил, что после Бахмутской битвы он превратит группу ПВК "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию.

Об этом пишет ISW.

11 марта Пригожин заявил, что после предполагаемого взятия Бахмута группа "Вагнера" начнет новую волну вербовки и переформируется в армию с идеологической составляющей.

В последнее время она расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая центры и программы, ориентированные на вербовку молодежи.

11 марта российский региональный источник новостей сообщил, что группа "Вагнера" открыла шесть рекрутинговых центров в школах и молодежных спортивных клубах Алтая, Забайкальского, Красноярского краев и Иркутской области.

Российский оппозиционный новостной источник сообщил 11 марта, что Министерство образования в Апатитах Мурманской области включило сотрудников «Вагнера» на профориентационный урок, чтобы рассказать «героические истории» и популяризировать молодежную группу «Вагнерёнок» и летний лагерь в Крыму.

Группа "Вагнера", вероятно, стремится вербовать более уязвимых новобранцев через эти кампании, ориентированные на молодежь, и привить им экстремистский идеологический бренд Пригожина – российский ультранационализм.

«Возможно, Пригожин пытается реструктуризировать группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию, чтобы сыграть специализированную роль среди российских сил в Украине, поскольку ее прежняя роль в обеспечении исключительно тактических достижений рассеивается с возможной кульминацией группы "Вагнера" вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.

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