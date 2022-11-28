Армия Турции практически готова к наземной операции в Сирии – Reuters

Как пишет издание, Турция неизбежно приступит к наземной операции в севере Сирии.

Турецкой армии требуется всего несколько дней до полной готовности к операции в Сирии. Такое решение может быть принято на заседании Кабинета Министров в понедельник, 28 ноября.

Об этом пишет Reuters.

Эскалация конфликта началась после того, как две недели назад в Анкаре произошел теракт. При этом обвинили отряды народной обороны сирийского Курдистана. Они отрицают свою причастность.

По данным Reuters, в течение недели турецкая армия с гаубиц наносила удары по курдским объектам отряда народной самообороны, а боевые самолеты наносили авиаудары.

"Операция начнется в ближайшее время. Это зависит только от слова президента", – сказал один высокопоставленный чиновник.

Президент Реджеп Эрдоган уже заявлял, что Турция начнет наземную операцию по обеспечению безопасности южных границ страны. О планах начать боевые действия Анкара сообщила США и РФ. Соединенные Штаты опасаются, что эскалация повлияет на цель борьбы в Сирии – противостояние с ИГИЛ. Со своей стороны РФ попросила Анкару воздержаться от наземной операции.

В свою очередь Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, отрицает причастность к теракту в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет наземную операцию, когда это будет необходимо для защиты южной границы.

Отмечается, что наземная операция, направленная на районы Манбидж, Кобани и Тель-Рифат, неизбежна.

Теракт в Стамбуле 13 ноября

С 2016 года Турция трижды вторглась на север Сирии и уже контролирует некоторые территории на севере. Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, в то время как Анкара поддерживает повстанцев, борющихся за его свержение.

В центре Стамбула на бульваре Истикляль 13 ноября произошел теракт, в результате которого погибли 6 человек, 81 человек получил травмы.

20 ноября Турция объявила о начале проведения воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака "PENÇE KILIÇ" (Коготь-меч).

В пресс-релизе на сайте министерства отмечается, что операция проводится с целью "предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и Сирии, обеспечить безопасность границ и уничтожить терроризм в его источнике".

США призвали к деэскалации в Сирии после того, как Турция начала операцию против курдов.

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