Армия увеличена на 11 тысяч: Резников рассказал, как проходит развертывание сил терробороны

Армия увеличена на 11 тысяч: Резников рассказал, как проходит развертывание сил терробороны

В настоящее время все приграничные области, в которых находятся силы территориальной обороны, разворачивающиеся в режиме мирного времени – сформированы на 70%.

Во время заседания СНБО в понедельник, 24 января, обсуждали вопрос имплементации нового закона Украины об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных Сил Украины, который вступил в силу 1 января 2022 года.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Что, связанное с этим законом, уже было сделано. В первую очередь решением правительства, еще в декабре, был проголосован ряд подзаконных нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение в действие этого закона и на основании которых затем другими ведомствами сектора безопасности и обороны уже приняты соответствующие приказы", – отметил он.

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По словам Резникова, согласно этому, президентом Украины Владимиром Зеленским первым указом, опубликованным в новом году, был назначен командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

Министр напомнил, что силы терробороны – это вид ВСУ.

"В соответствии с предписаниями этого закона, сейчас происходит формирование первой очереди сил терробороны в условиях мирного времени. Хочу напомнить, что согласно предписанию закона, численность Вооруженных сил Украины была увеличена на 11 тысяч, из которых – 10 тысяч – это силы территориальной обороны и одна тысяча – силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления", — отметил он.

По словам Резникова, также уже сформировано командование сил терробороны, 4 региональных управления терробороны и соответствующее количество батальонов.

"На сегодняшний день, во всех пограничных областях, в которых находятся силы территориальной обороны, разворачивающиеся в режиме мирного времени — сформированы на 70%, что абсолютно позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи. Мы работаем с органами местной власти, в первую очередь относительно нужд по боеприпасами, оружию", — подчеркнул министр.

По словам министра обороны, для развертывания сил территориальной обороны в режиме особого периода они уже обеспечены.

"Сейчас мы работаем над подготовкой помещений для размещения, соответствующих мест для хранения оружия, техники и т.д. Все это постепенно разворачивается, и будет в плановом режиме сделано", — резюмировал он.

Напомним:

Ранее командующий ООС выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале – когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине.

На фоне информации о возможном вторжении России секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии.

"Путин, руки прочь от Украины" – с таким призывом в Грузии прошла акция против российской агрессии

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