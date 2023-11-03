Асад согласился отправить российскую ракетную "Хезболли" при поддержке ППК "Вагнера" — СМИ

По словам двух человек, знакомых с разведкой, у США есть разведывательные данные о том, что президент Сирии Башар аль-Асад согласился предоставить ливанской боевой группировке "Хезболла" систему противоракетной обороны российского производства.

Об этом пишет CNN.

Действующая в Сирии российская организация наемников «группа Вагнера» получила задачу осуществить доставку зенитного ракетного комплекса SA-22. Непонятно, или его уже доставили, или уже близко к доставке. По словам источников, система изначально была предоставлена Россией для использования сирийским правительством.

Один из источников сообщил, что США следят за последним движением системы, также известной как «Панцирь». Другой источник сообщил, что оценка США частично базируется на разведданных, полученных по поводу дискуссий между Асадом, «Вагнером» и «Хезболлой» по доставке системы.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что "Вагнер" может предоставить систему "Хезболли". О роли Асада ранее не сообщалось.

Боевики Вагнера и Хезболла годами действовали в Сирии, где они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами, чтобы укрепить режим Асада против сирийской оппозиции. "Хезболла" начала выводить своих боевиков в последние годы, но эта группировка также поддерживает Иран, являющийся близким союзником Асада. Третий источник, знакомый с западной разведкой, заявил, что есть доказательства расширения сотрудничества между Хезболлой и Вагнером в Сирии.

Вероятность того, что "Хезболла" может вскоре обладать новой системой противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что боевики рассматривают возможность открытия нового фронта в войне Израиля против ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном. США неоднократно предупреждали «Хезболлу» и другие поддерживаемые Ираном группы держаться чуть дальше конфликта и разместили авианосцы и войска в регионе, чтобы попытаться сдержать потенциальную эскалацию.

Израиль также нацелился на эти ракетные системы внутри Сирии раньше, как часть более широких израильских атак на иранские военные объекты в стране.

Неясно, как Россия повлияла на решение предоставить систему «Хезболли». После смерти лидера Вагнера Евгения Пригожина в августе Кремль предпринимал некоторые попытки поглотить наемников и активы группировки.

Однако в начале этого месяца Россия приняла лидеров ХАМАС в Москве, что вызвало негодование израильского правительства.

Разведывательное сообщество США считает, что Иран и его ставленники планируют свой ответ на военное вмешательство Израиля в Сектор Газы, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США, но все еще взыскивать убытки со своих противников, сообщает CNN.

Но Иран не сохраняет полного контроля над своим «зонтиком» прокси-групп, говорят официальные лица, в частности, над «Хезболлой».

"Хезболла" является союзником ХАМАСа, группировка, напавшая на Израиль 7 октября, и долгое время позиционировавшая себя как в состоянии войны против Израиля. Официальные лица США глубоко обеспокоены тем, что внутренняя политика группировки может повлечь за собой эскалацию кипящего напряжения со стороны «Хезболлы».

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла должен выступить с большой речью вскоре, и сотрудники разведки будут внимательно следить за сигналами о намерениях группы, сказал один из чиновников, который пообщался с журналистами.

Тем временем российские заложники в ХАМАСе готовы отпустить. МИД РФ уже предоставил список россиян, которые могут быть среди заложников.

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