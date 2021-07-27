Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, расширилась и включает почти тысячу громад

Дата публикации
Просмотры
46
Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, расширилась и включает почти тысячу громад

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилось почти до тысячи громад.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилась до 941 громады.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", - отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

©

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важных для жителей громад вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали", - сказал Кличко.

На заседании Правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

Дата публикации
Просмотры
46
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Email