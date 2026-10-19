Ассоциация городов Украины призвала Зеленского сохранить 64% НДФЛ и реверсную дотацию в бюджетах общин

Реклама

Об этом говорится в обращении правления ассоциации, обнародованном 19 октября.

Обращение подписано от имени 1094 общин - членов Ассоциации городов Украины. В нем представители местного самоуправления отметили проблемы, угрожающие работе общин накануне отопительного сезона: интенсивных российских обстрелах, блокировании бюджетных платежей и необходимости сохранения бронирования работников критической инфраструктуры.

Реклама

«От имени 1094 общин — членов Ассоциации городов Украины просим Вашей помощи в сохранении возможности общин для усиления Украины и совместной Победы над врагом», — говорится в обращении к президенту.

Реклама

Среди первоочередных потребностей общин ассоциация назвала усиление противовоздушной обороны, в частности, обеспечение подразделений боекомплектами и техническими решениями для противодействия интенсивным обстрелам на всей территории Украины. Эти проблемы, а также блокирование платежей местных бюджетов и бронирование работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий, ранее озвучил в Верховной Раде председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

"Заблокированы средства общин и невозможность осуществления платежей, жизненно необходимых для безопасной жизни жителей", - так ассоциация определила одну из ключевых проблем местного самоуправления.

Муниципалитеты также настаивают на сохранении бронирования работников жилищно-коммунальных, энергетических и транспортных предприятий. Речь идет о специалистах, от которых зависит непрерывная работа критической инфраструктуры, в частности, в условиях подготовки к отопительному сезону и ликвидации последствий российских атак.

Ассоциация городов Украины сообщила, что уже обращалась к премьер-министру по вопросу немедленного разблокирования платежей общин и предложения по сохранению системы теплоснабжения до отопительного сезона 2026/2027 годов. Отдельно правление ассоциации обратилось к правительству о сохранении бронирования работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.

Реклама

В новом обращении к президенту ассоциация отмечает необходимость сохранить финансовые ресурсы общин, которые должны обеспечивать работу местного самоуправления и создавать условия для дальнейшего развития Украины.

Новости партнеров