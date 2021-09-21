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"AstraZeneca — отличная вакцина": Джонсон призвал ярого антивакцинатора Болсонару сделать прививку

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"AstraZeneca — отличная вакцина": Джонсон призвал ярого антивакцинатора Болсонару сделать прививку

Фото: скриншот с видео

Президент Бразилии отказывается вакцинироваться против COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаиру Болсонару вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где присутствовали лидеры обеих стран. Когда журналистов вывели из зала, Джонсон предложил всем сделать прививку.

"Спасибо всем, получите вакцины AstraZeneca (была разработана в Оксфордском университете Великобритании — ред.", — пошутил Джонсон.

На это Болсонару отметил, что не получил прививку.

"Мы вместе работаем над вакцинами. AstraZeneca — это отличная вакцина. У меня есть AstraZeneca, дважды", — сказал Джонсон.

Болсонару указал на себя пальцем и сказал "еще нет". После этого он рассмеялся.

Напомним:

  • В июле 2020 года политик перенес COVID-19. С тех пор он говорит, что имеет антитела к коронавирусу, а потому в вакцинации не нуждается. Также он призвал граждан прекратить "ныть" относительно вспышки COVID-19.
  • Из-за свей позиции Болсонаро, который приехал в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, уже получил порцию неприятных замечаний.
  • Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился ко всем мировым лидерам, а также Болсонару: "Если вы решили сюда приехать, должны быть вакцинированы. Если не хотите вакцинироваться, то не доставляйте себе труда приезжать".
  • Кроме того, в Нью-Йорке президента Бразилии не пустили в ресторан. Он обедал на улице.

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