Атака беспилотников и ситуация на Курщине: главные новости ночи 19 августа 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State Читать далее –>

В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работали по целям Читать далее –>

В Киевской области прогремели взрывы: что случилось Читать далее –>

В результате вражеской атаки на Киевщину повреждены 50 частных домов Читать далее –>

Операция ВСУ в Курской области России может изменить ход войны – американский сенатор Марк Келли Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.