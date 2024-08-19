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Атака беспилотников и ситуация на Курщине: главные новости ночи 19 августа 2024 года

Атака беспилотников и ситуация на Курщине: главные новости ночи 19 августа 2024 года

ВСУ продолжает операцию в Курской области РФ / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State Читать далее –>
  • В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работали по целям Читать далее –>
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  • Операция ВСУ в Курской области России может изменить ход войны – американский сенатор Марк Келли Читать далее –>

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