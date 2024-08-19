Атака беспилотников и ситуация на Курщине: главные новости ночи 19 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Силы Обороны освободили три населенных пункта в Курской области РФ и продвинулись еще в одном — Deep State Читать далее –>
- В Киевской области разлетались БПЛА: силы ПВО работали по целям Читать далее –>
- В Киевской области прогремели взрывы: что случилось Читать далее –>
- В результате вражеской атаки на Киевщину повреждены 50 частных домов Читать далее –>
- Операция ВСУ в Курской области России может изменить ход войны – американский сенатор Марк Келли Читать далее –>
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